Bennu è come una piscina di palline di plastica (Di venerdì 8 luglio 2022) Dopo aver analizzato i campioni raccolti da OSIRIS-REx, gli scienziati della NASA hanno scoperto che la superficie dell'asteroide Bennu assomiglia a una piscina di palline per bambini.

