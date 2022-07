Pubblicità

rtl1025 : ?? Michel #Platini e l'ex presidente della #Fifa, lo svizzero Sepp #Blatter, sono stati assolti dall'accusa di truff… - FirenzePost : Bellinzona: Platini e Blatter assolti dall’accusa di truffa alla Fifa - CalcioPillole : #Platini e #Blatter sono innocenti: assolti entrambi dal Tribunale di Bellinzona dall'accusa di truffa. - il_bagatto : RT @ilgiornale: Il Tribunale penale di Bellinzona ha ritenuto non colpevoli Michel Platini e Joseph Blatter che sono stati così assolti e r… - FraLauricella : RT @ilgiornale: Il Tribunale penale di Bellinzona ha ritenuto non colpevoli Michel Platini e Joseph Blatter che sono stati così assolti e r… -

...della Uefa Michel, sono stati assolti dall'accusa di frode ai danni della Federazione internazionale del Calcio (Fifa), scandalo scoppiato nel 2015. Il tribunale penale federale di...Le parole dell'ex numero uno della Fifa, Joseph Blatter, dopo l'assoluzione dall'accusa di frode: "Sono pulito con la mia coscienza" Il tribunale diha assolto Michele Joseph Blatter dall'accusa di frode. Di seguito le parole dell'ex numero uno della Fifa. "Non parlo della Fifa, non parlo di corruzione, parlo di me. Non ...Blatter: «Assoluzione Non ho fatto nulla di male, sono pulito». Le parole dell’ex presidente sulla decisione del tribunale Sepp Blatter ha commentato la decisione del tribunale di Bellinzona riguardo ...L'assoluzione potrebbe addensare nuove nubi su Gianni Infantino, l'ex collaboratore del dirigente francese all'Uefa approdato nel 2016 alla presidenza della Fifa grazie ai guai giudiziari di Le Roi ...