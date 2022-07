Ascolti TV 7 luglio 2022 | Marco Liorni lascia le briciole a Paolo Bonolis

Leggi su tvpertutti

(Di venerdì 8 luglio 2022) Come sono andati glitv del giorno 7? In genere la grossa fetta di pubblico si concentra su Rai 1 e Canale 5, almeno per quanto riguarda la fascia del Prime Time. Tuttavia, ieri sera è stata Rai 2 ha superare ogni aspettativa grazie all'evento musicale del Tim Summer Hits. In questa rubrica segnaliamo anche il flop incassato da Sei Sorelle e il successo crescente dell'ultima novità di Canale 5, Terra Amara. In tutto questo trova spazio il programma più visto dell'intera giornata: Reazione a Catena. Questa voltaè arrivato quasi a bissare i numeri prodotti daTV ieri 7: Rai 2 supera Canale 5 grazie al Tim Summer Hits Non è estate senza le tradizionali repliche di Don ...