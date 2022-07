Anzio | arriva Umberto Tozzi | da ‘Ti amo’ a ‘Gente di mare’ | sul palco tutti i successi di ‘Gloria Forever’

(Di venerdì 8 luglio 2022) Oltre 80 milioni di dischi venduti, brani che hanno fatto la storia della musica come “Ti Amo”, “Gloria”, “Notte Rosa”, “Stella stai”, “Donna amante mia”, “Io camminerò”, “Gli altri siamo noi”, “Gente di Mare” in duetto con Raf, “Si può dare di più” insieme a Morandi e Ruggeri: domenica 10 luglio, dalle ore 20.45 circa, sul nuovodi Piazza Garibaldi,, considerato uno dei più importanti cantautori italiani di sempre, darà il via al suo nuovo progetto artistico “Gloria Forever”, a 40 anni dall’uscita del pezzo capolavoro cantato in tutto il mondo. L’importante evento, coordinato dalla Ventidieci, rientra nell’ambito del programma in onore del Santo Patrono della Città di, così come stabilito dalla Giunta guidata dal Sindaco, Candido De Angelis e dalla programmazione degli eventi di ...

