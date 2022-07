Zazzaroni su Marotta: "Quando parla, sappiate che sta per fottervi con la delicatezza di una piuma d'oca, e l'oca siete voi" (Di giovedì 7 luglio 2022) Ivan Zazzaroni ha commentato il calciomercato condotto fin qui dall'Inter, concentrandosi sulla figura di Beppe Marotta: “Delle due l’una: o è davvero bravo, il Migliore, o sono troppo scarsi... Leggi su ilpallonegonfiato (Di giovedì 7 luglio 2022) Ivanha commentato il calciomercato condotto fin qui dall'Inter, concentrandosi sulla figura di Beppe: “Delle due l’una: o è davvero bravo, il Migliore, o sono troppo scarsi...

Pubblicità

DavideLodola : @maucirano @peluke68 @tharnak @capuanogio Chiaro, una bugia ripetuta 1000 volte diventa una verità, Marotta non lo… - Giojjjjj : RT @MatteScm: Ma io non ho capito, Dybala andrà all'Inter o all FC Marotta? Perchè c'è Zazzaroni che mi mette in confusione - _andre24 : RT @MatteScm: Ma io non ho capito, Dybala andrà all'Inter o all FC Marotta? Perchè c'è Zazzaroni che mi mette in confusione - GonzaInterista : RT @MatteScm: Ma io non ho capito, Dybala andrà all'Inter o all FC Marotta? Perchè c'è Zazzaroni che mi mette in confusione - MatteScm : Ma io non ho capito, Dybala andrà all'Inter o all FC Marotta? Perchè c'è Zazzaroni che mi mette in confusione -