Volley, Ivan Zaytsev si riprende l'Italia con Michieletto e Lavia: Iran battuto in Nations League (Di giovedì 7 luglio 2022) l'Italia continua a mostrare i muscoli nella Nations League 2022 di Volley maschile, sconfiggendo l'Iran per 3-1 (25-16; 25-27; 25-23; 25-23). I Campioni d'Europa sono stati impeccabili a Gdansk (Polonia), dove hanno infilato la quarta vittoria consecutiva nel prestigioso torneo internazionale itinerante (l'ottava complessiva nella manifestazione su dieci incontri disputati). I ragazzi del CT Fefé De Giorgi sono balzati provvisoriamente al comando della classifica generale, in attesa della risposta della Francia attesa dal Brasile. l'Italia è già certa della qualificazione alla Final Eight, che ospiterà tra un paio di settimane a Bologna e dove sarà testa di serie numero 1 nel tabellone che prevede eliminazioni dirette a partire dai quarti di finale. Gli azzurri hanno dominato il primo ...

