Una tiktoker zittisce gli hater che non credono alla sua relazione col marito bodybuilder: "Il nostro valore non dipende dal corpo" (Di giovedì 7 luglio 2022) "Il mondo insegna che io valgo meno di lui per l'aspetto, ma non è così". E liquida il tentativo di bodyshaming Suo marito fa bodybuilding, è alto e muscoloso. Lei il contrario. E sui social gli hater non la finiscono di dire che la sua dolce metà con lei "è sprecata" e che dovrebbe trovarsi di meglio. È l'emblematica storia di Alicia McCarvell, influencer che parla di body positivity e dell'importanza … Leggi su it.mashable (Di giovedì 7 luglio 2022) "Il mondo insegna che io valgo meno di lui per l'aspetto, ma non è così". E liquida il tentativo di bodyshaming Suofa bodybuilding, è alto e muscoloso. Lei il contrario. E sui social glinon la finiscono di dire che la sua dolce metà con lei "è sprecata" e che dovrebbe trovarsi di meglio. È l'emblematica storia di Alicia McCarvell, influencer che parla di body positivity e dell'importanza …

Pubblicità

Matteo67 : RT @Michele_Arnese: Il gruppo Gedi (Repubblica e Stampa) ha comprato il 30 per cento di una società, Stardust, definita la “fabbrica degli… - AntaniCardani : RT @Michele_Arnese: Il gruppo Gedi (Repubblica e Stampa) ha comprato il 30 per cento di una società, Stardust, definita la “fabbrica degli… - VerdeGiuseppe4 : RT @Michele_Arnese: Il gruppo Gedi (Repubblica e Stampa) ha comprato il 30 per cento di una società, Stardust, definita la “fabbrica degli… - a_lambardi : RT @Michele_Arnese: Il gruppo Gedi (Repubblica e Stampa) ha comprato il 30 per cento di una società, Stardust, definita la “fabbrica degli… - GRETA1SGARBO : RT @Michele_Arnese: Il gruppo Gedi (Repubblica e Stampa) ha comprato il 30 per cento di una società, Stardust, definita la “fabbrica degli… -