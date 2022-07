Ucraina: Onu, 'a causa guerra più di 71 milioni di persone nel mondo in povertà' (Di giovedì 7 luglio 2022) Roma, 7 lug. (Adnkronos) - Il forte aumento dei prezzi del cibo e dell'energia ha portato più di 71 milioni di persone in povertà in tutto il mondo dalla fine di febbraio, quando è iniziata la guerra fra la Russia e l'Ucraina. Lo riferisce il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (Undp). In un rapporto pubblicato oggi, l'Onu ha anche avvertito del pericolo di disordini sociali in alcune regioni a causa di sconvolgimenti economici. Secondo Achim Steiner, amministratore del Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo, l'analisi di 159 Paesi in via di sviluppo ha mostrato che i forti aumenti dei prezzi delle materie prime quest'anno hanno colpito parti dell'Africa subsahariana, i Balcani, l'Asia e altre regioni. "Questa crisi del costo della vita sta ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 7 luglio 2022) Roma, 7 lug. (Adnkronos) - Il forte aumento dei prezzi del cibo e dell'energia ha portato più di 71diinin tutto ildalla fine di febbraio, quando è iniziata lafra la Russia e l'. Lo riferisce il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (Undp). In un rapporto pubblicato oggi, l'Onu ha anche avvertito del pericolo di disordini sociali in alcune regioni adi sconvolgimenti economici. Secondo Achim Steiner, amministratore del Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo, l'analisi di 159 Paesi in via di sviluppo ha mostrato che i forti aumenti dei prezzi delle materie prime quest'anno hanno colpito parti dell'Africa subsahariana, i Balcani, l'Asia e altre regioni. "Questa crisi del costo della vita sta ...

