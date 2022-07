“Tu mi perdición”, Arisa canta in spagnolo nel nuovo singolo fuori venerdì 8 luglio (Di giovedì 7 luglio 2022) L’attesa è finita! Da venerdì 8 luglio sarà disponibile in digitale su tutte le principali piattaforme “Tu mi perdición”, nuovo singolo che segna il gradito ritorno in musica di Arisa una delle artiste più originali, eclettiche ed acclamate, nonché una delle voci più intense della scena contemporanea italiana. Il brano in uscita suetichetta Pipshow – under exclusive license to Believe Artist Services inaugura così la nuova stagione musicale di Arisa in una veste completamente inedita e rinnovata. L’artista per la prima volta presenta infatti un brano cantato completamente in lingua spagnola. Tu mi perdición, il nuovo brano “estremamente carnale” di Arisa Poliedrica e camaleontica ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 7 luglio 2022) L’attesa è finita! Dasarà disponibile in digitale su tutte le principali piattaforme “Tu mi”,che segna il gradito ritorno in musica diuna delle artiste più originali, eclettiche ed acclamate, nonché una delle voci più intense della scena contemporanea italiana. Il brano in uscita suetichetta Pipshow – under exclusive license to Believe Artist Services inaugura così la nuova stagione musicale diin una veste completamente inedita e rinnovata. L’artista per la prima volta presenta infatti un branoto completamente in lingua spagnola. Tu mi, ilbrano “estremamente carnale” diPoliedrica e camaleontica ...

Arisa lancia in versione sexy il nuovo singolo in spagnolo "Tu mi perdicion" Scritto e arrangiato dalla stessa cantante, è un brano che rispecchia la sua evoluzione ... copertina e significato della canzone Arisa nuda per la copertina di Tu mi perdicion " Tutto cambia, si trasforma , e anche l'amore adesso vibra a una frequenza diversa ", ha scritto sui social la cantante, che ha totalmente ...