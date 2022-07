Tassonomia Ue | il voto rallenta la transizione Ma non si pensi che i giochi siano fatti

(Di giovedì 7 luglio 2022) Ci sono almeno quattro considerazioni da fare dopo ildel Parlamento europeo che ha respinto con 328 voti contro 278 e 66 astensioni l’obiezione alla proposta della Commissione che include anche gas e nucleare nella classificazione europea delle attività utili ad una Ue a emissioni zero nel 2050, la cosiddettaeuropea. La prima è che la manovra di Macron finalizzata a usare soldi pubblici e reintrodurre il nucleare con una bella etichetta verde è riuscita, combinata con le concessioni temporanee alla Germania per uscire dal carbone anche investendo sul gas. Inle condizioni perché gas e nucleareammissibili tra le attività verdi sono perfettamente tagliate sulle loro esigenze, pur se la Germania poi ha dichiarato che si sarebbe pronunciata contro lacon gas e ...

... alla vigilia del, con una lettera firmata dal ministro dell'Energia German Galushchenko, ha chiesto al Parlamento Europeo di non ostacolare l'introduzione di gas e nucleare in, ...... perchè unacon dentro gas e nulceare porta con sè le pressioni lobbistiche dei colossi russi come Gazprom, Lukoil e Rosatom (si vedaUe: ildel Parlamento su gas e ...STRASBURGO – Sì del Parlamento europeo ad etichettare l’energia nucleare e il gas come energie sostenibili. Con una maggioranza di 328 voti, infatti, l’Aula plenaria a Strasburgo ha deciso che queste ...Il voto di ieri, mercoledì 6 luglio, al Parlamento Ue, che fa entrare gas e atomo nella lista dei papabili investimenti green (la tassonomia verde), segna un incidente di percorso per quella idea di ...