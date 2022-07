Stranger Things 4: il male si combatte con i soldati del rock ‘n’ roll (Di giovedì 7 luglio 2022) Roma, 7 lug – Stranger Things 4 è la seconda serie più vista di sempre sulla piattaforma Netflix, subito dopo il “fenomeno” sudcoreano Squid Game. La serie creata nel 2016 dai Duffer Brothers sbanca a mani basse e – strano caso per una quarta stagione – può essere considerata tranquillamente la migliore, anche rispetto alla prima dove la suspense e il “non-sapere-cosa-ci-aspetta” rendevano le atmosfere più misteriose e affascinanti. Stranger Netflix Strano, appunto. Come lo è la serie che nonostante sia un prodotto del suo tempo non rinuncia a portare sugli schermi una storia con i controca**i, dove c’è poco spazio per infantilismi ed isteriche checche ma anzi molto spesso si finisce in violenza, sparatorie, morti e qualche macabro accenno di horror. Infatti, la quarta stagione stacca decisamente sulle precedenti per crudezza ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 7 luglio 2022) Roma, 7 lug –4 è la seconda serie più vista di sempre sulla piattaforma Netflix, subito dopo il “fenomeno” sudcoreano Squid Game. La serie creata nel 2016 dai Duffer Brothers sbanca a mani basse e – strano caso per una quarta stagione – può essere considerata tranquillamente la migliore, anche rispetto alla prima dove la suspense e il “non-sapere-cosa-ci-aspetta” rendevano le atmosfere più misteriose e affascinanti.Netflix Strano, appunto. Come lo è la serie che nonostante sia un prodotto del suo tempo non rinuncia a portare sugli schermi una storia con i controca**i, dove c’è poco spazio per infantilismi ed isteriche checche ma anzi molto spesso si finisce in violenza, sparatorie, morti e qualche macabro accenno di horror. Infatti, la quarta stagione stacca decisamente sulle precedenti per crudezza ...

