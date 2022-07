Sondaggi politici: il Pd supera FdI, crolla il M5S (Di giovedì 7 luglio 2022) Il risultato più evidente degli ultimi Sondaggi è certamente il calo di FdI, superato di nuovo dal Pd, mentre era prevedibile il crollo del M5S dopo la scissione Di Maio - Conte L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 7 luglio 2022) Il risultato più evidente degli ultimiè certamente il calo di FdI,to di nuovo dal Pd, mentre era prevedibile il crollo del M5S dopo la scissione Di Maio - Conte L'articolo proviene da Firenze Post.

Pubblicità

FirenzePost : Sondaggi politici: il Pd supera FdI, crolla il M5S - ItaloItaliano : RT @PaoloNataleMi: L'Io diviso, l'elettore liquido, l'uomo metropolitano: si cambia opinione così come ci si cambia d'abito. E vale non sol… - PaoloNataleMi : L'Io diviso, l'elettore liquido, l'uomo metropolitano: si cambia opinione così come ci si cambia d'abito. E vale no… - diStasioStefano : @ladyonorato il governo de i Drahi's non rappresenta più nessuno in Italia...consenso al 37% in caduta libera, da d… - Incantatore_ : @antammir1 @MonicaBergamas9 Lo spazzacorrotti ha mandato in galera zero politici perché ora non c'è più. Ma c'erano… -