Nunzio Stancampiano ritorna ad Amici? L’indiscrezione

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 7 luglio 2022)è stato uno dei grandi protagonisti di21. È stato lui il grande protagonista di ogni daytime tra scherzi e risate, litigi con Alessandra Celentano e tutorial di danza. Maria De Filippi l’ha preso in grande simpatia e si è notato proprio durante il serale. Adesso potrebbe esserci un’interessante novità per il suo futuro lavorativo.ad? Tutta la verità Maria De Filippi non perde d’occhio i suoi ragazzi. Così come Albe potrebbe approdare a Tu si que vales, anchepotrebbe avere un futuro nei programmi della produttrice Fascino. Secondo alcune indiscrezioni emerse in queste orepotrebbere nella prossima ...