Mercato - Quel reddito medio (basso) che annacqua incentivi e transizione (Di giovedì 7 luglio 2022) Il tema dei salari bassi impazza mentre i giovani - e in generale tutti coloro che cercano un lavoro - vengono accusati di non sbattersi per cercarlo, questo lavoro. Che nel gergo significherebbe accettare stipendi anche molto bassi, che poi si vedrà. Ma c'è un fatto: secondo le stime della fondazione Openpolis, tra il 1990 e il 2020, l'Italia è stata l'unico Paese europeo in cui i salari sono diminuiti. Il calo del 2,9% si confronta con gli aumenti anche a doppia cifra dei nostri principali competitor: +33,7% per la Germania, +31,1% per la Francia, +6,2% per la Spagna. E lasciamo perdere, ma solo perché partivano da livelli decisamente bassi, gli incrementi a tripla cifra di Lituania (+276,3%) o Repubblica Ceca (+112,4%). Il nostro commento. Questo c'entra solo apparentemente poco col Mercato dell'auto e con le politiche di sostegno all'ammodernamento del parco ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 7 luglio 2022) Il tema dei salari bassi impazza mentre i giovani - e in generale tutti coloro che cercano un lavoro - vengono accusati di non sbattersi per cercarlo, questo lavoro. Che nel gergo significherebbe accettare stipendi anche molto bassi, che poi si vedrà. Ma c'è un fatto: secondo le stime della fondazione Openpolis, tra il 1990 e il 2020, l'Italia è stata l'unico Paese europeo in cui i salari sono diminuiti. Il calo del 2,9% si confronta con gli aumenti anche a doppia cifra dei nostri principali competitor: +33,7% per la Germania, +31,1% per la Francia, +6,2% per la Spagna. E lasciamo perdere, ma solo perché partivano da livelli decisamente bassi, gli incrementi a tripla cifra di Lituania (+276,3%) o Repubblica Ceca (+112,4%). Il nostro commento. Questo c'entra solo apparentemente poco coldell'auto e con le politiche di sostegno all'ammodernamento del parco ...

Pubblicità

sportli26181512 : NBA, PJ Tucker saluta Miami, Butler lo manda (bonariamente) a quel paese: Dopo l’annuncio della sua firma con i Phi… - KoenigLaurin : @TCommodity Non è che magari investono lì per aggredire meglio quel mercato? Se vuoi vendere in Cina è logico produ… - GranFijoThe2nd : Ieri uno dei soliti capipopolo improvvisati del Twitter ha minacciato di bloccare chi non la pensa come lui sul mer… - DanielaImpinto : RT @ildocc: gestione de ligt da parte di quel coglione di arrivabene terribile, a meno che non volessero metterlo sul mercato. Andasse a… - GennaroSenatore : a quel livello sarebbe per incapacità di 'tenere aperto' e ne soffrirebbe enormemente. in questo Jpm sembra aver di… -