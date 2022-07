Manchester United | c’è il via libera alla cessione di Cristiano Ronaldo

(Di giovedì 7 luglio 2022) Ilnon si opporrà ad unadi. Il fuoriclasse portoghese ha deciso di cambiare squadra, secondo quanto riportato dal tabloid The Sun. Stando ai rumors, losembra voler evitare una battaglia lunga e rischiosa per il clima dello spogliatoio di Ten Hag. Ora l’obiettivo delè trovare un accordo con un altro club che possa soddisfare tutte le parti in causa. La seconda esperienza di CR7 asembra quindi chiudersi col bottino di 18 gol in 30 presenze in Premier League. SportFace.

