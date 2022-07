L’Équipe – Trasferimenti: Rennes ufficializza l’arrivo di Steve Mandanda (OM) (Di giovedì 7 luglio 2022) 2022-07-06 20:47:00 Che bomba dalla Francia ragazzi! Ecco cosa ha pubblicato poco fa l’autorevole quotidiano parigino L’Équipe: A Marsiglia è voltata pagina e si apre quindi un nuovo capitolo nella carriera di Steve Mandanda: come previsto, mercoledì il portiere con 613 partite con l’OM ha firmato per due anni allo Stade Rennais. A 37 anni il portiere con 34 convocazioni per la Francia si offre una nuova sfida e soprattutto l’opportunità di trovare un posto numero 1 a pieno titolo, mentre gli era stata promessa una nuova alternanza con Pau Lopez a Marsiglia, che lo ha lasciato libero da ogni contratto e aveva ufficializzato la sua partenza un po’ prima nel corso della giornata. ” L’uomo con 695 partite da professionista e 34 selezioni con la Francia, riferimento ... Leggi su justcalcio (Di giovedì 7 luglio 2022) 2022-07-06 20:47:00 Che bomba dalla Francia ragazzi! Ecco cosa ha pubblicato poco fa l’autorevole quotidiano parigino: A Marsiglia è voltata pagina e si apre quindi un nuovo capitolo nella carriera di: come previsto, mercoledì il portiere con 613 partite con l’OM ha firmato per due anni allo Stade Rennais. A 37 anni il portiere con 34 convocazioni per la Francia si offre una nuova sfida e soprattutto l’opportunità di trovare un posto numero 1 a pieno titolo, mentre gli era stata promessa una nuova alternanza con Pau Lopez a Marsiglia, che lo ha lasciato libero da ogni contratto e avevato la sua partenza un po’ prima nel corso della giornata. ” L’uomo con 695 partite da professionista e 34 selezioni con la Francia, riferimento ...

