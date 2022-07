Lazio, gli Ultras chiamano Romagnoli: «Torna a casa, la Nord ti aspetta» (Di giovedì 7 luglio 2022) Nel ritiro della Lazio compare uno striscione dedicato ad Alessio Romagnoli che lo invita a unirsi ai biancocelesti Gli Ultras della Lazio presenti ad Auronzo hanno affisso uno striscione ad Auronzo di Cadore in riferimento ad Alessio Romagnoli. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LA VOCE DELLA Nord (@vdn official) L’invito all’ex Milan è quello di sciogliere le riserve e scegliere la sua squadra del cuore per quello che sarebbe un romantico ritorno a casa. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 7 luglio 2022) Nel ritiro dellacompare uno striscione dedicato ad Alessioche lo invita a unirsi ai biancocelesti Glidellapresenti ad Auronzo hanno affisso uno striscione ad Auronzo di Cadore in riferimento ad Alessio. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LA VOCE DELLA(@vdn official) L’invito all’ex Milan è quello di sciogliere le riserve e scegliere la sua squadra del cuore per quello che sarebbe un romantico ritorno a. L'articolo proviene da Calcio News 24.

