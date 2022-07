Johnson si dimette, Kiev lo ringrazia per il sostegno all’Ucraina «nei momenti più difficili» (Di giovedì 7 luglio 2022) Kiev ha ringraziato Boris Johnson per il suo sostegno all’Ucraina «nei momenti più difficili» della guerra. A darne notizia è il consigliere presidenziale Mykhailo Podolyak, che ha commentato il passo indietro del premier britannico annunciato oggi, 7 luglio, dopo la raffica di dimissioni di ministri, viceministri e funzionari iniziata nelle scorse ore. In un video su Twitter, Podolyak ha scritto: «Grazie a Johnson per aver compreso la minaccia del mostro russo ed essere sempre stato in prima linea nel sostegno all’Ucraina, e per essersi preso la responsabilità nei momenti più difficili». Nel discorso alla nazione tenuto oggi di fronte al n.10 di Downing Street, ... Leggi su open.online (Di giovedì 7 luglio 2022)hato Borisper il suo«neipiù» della guerra. A darne notizia è il consigliere presidenziale Mykhailo Podolyak, che ha commentato il passo indietro del premier britannico annunciato oggi, 7 luglio, dopo la raffica di dimissioni di ministri, viceministri e funzionari iniziata nelle scorse ore. In un video su Twitter, Podolyak ha scritto: «Grazie aper aver compreso la minaccia del mostro russo ed essere sempre stato in prima linea nel, e per essersi preso la responsabilità neipiù». Nel discorso alla nazione tenuto oggi di fronte al n.10 di Downing Street, ...

