James Caan: morto l’indimenticabile Sonny de “Il Padrino” (Di giovedì 7 luglio 2022) E’ morto James Caan, il Sonny de Il Padrino, ma anche il Paul Sheldon di Misery non deve morire, aveva 82 anni. Chi ha dato la notizia della morte di James Caan? “Con grande dolore vi annunciamo il decesso di Jimmy, avvenuto nella serata del 6 luglio. La famiglia apprezza l’ondata di affetto e le sentite condoglianze, chiede di continuare a rispettare la privacy in questo momento difficile”, annuncia la famiglia. James Caan: Sonny Corelone In carriera Caan ha interpretato Sonny Corelone in Il Padrino di Francis Ford Coppola, guadagnandosi la nomination all’Oscar per il miglior attore non protagonista, anche se non amava identificarsi col personaggio del ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di giovedì 7 luglio 2022) E’, ilde Il, ma anche il Paul Sheldon di Misery non deve morire, aveva 82 anni. Chi ha dato la notizia della morte di? “Con grande dolore vi annunciamo il decesso di Jimmy, avvenuto nella serata del 6 luglio. La famiglia apprezza l’ondata di affetto e le sentite condoglianze, chiede di continuare a rispettare la privacy in questo momento difficile”, annuncia la famiglia.Corelone In carrieraha interpretatoCorelone in Ildi Francis Ford Coppola, guadagnandosi la nomination all’Oscar per il miglior attore non protagonista, anche se non amava identificarsi col personaggio del ...

gippu1 : James Caan (1940-2022), a.k.a. Santino 'Sonny' Corleone. L'idea di menare il cognato violento con il bidone dell'im… - Agenzia_Ansa : L'attore americano James Caan, celebre per le sue interpretazioni ne 'Il Padrino' e 'Misery non deve morire', è mor… - repubblica : Addio 'Sonny Corleone', e' morto James Caan, tra i protagonisti del 'Padrino' di Coppola - danieledv79 : RT @ilriformista: Protagonista di altri grandi film 'Misery non deve morire', 'Strade violente', 'La canzone di Brian'. Per il suo ruolo ne… - Antonella842019 : RT @paoloigna1: Un grande e simpatico attore se ne è andato #JamesCaan, gli ero molto affezionato -