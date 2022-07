(Di giovedì 7 luglio 2022) Quali strategie si possono adottare per sostenere leeuropee nella trasformazione verso l'"4.0"? Se n'è discusso in un workshop organizzato da Vodafone e in parte dedicato...

Quali strategie si possono adottare per sostenere leeuropee nella trasformazione verso l'"4.0" Se n'è discusso in un workshop organizzato da Vodafone e in parte dedicato alla piattaforma "4.0" sviluppata in Germania. Una ...... a centro di servizi che offre conoscenze tecniche all'manifatturiera di tutta Italia, ... Il ruolo della cultura "Lenon dovranno più essere viste solo come un vettore economico ma ... Imprese e Industria 4.0, alla scoperta del modello tedesco Le situazioni più critiche al Centro-Sud, caratterizzato da settori fortemente penalizzati come il turismo, la ristorazione, l’edilizia e parte dell’ingrosso agroalimentare ...Più investimenti, meno burocrazia, protezione della proprietà intellettuale. Questi gli ingredienti indicati dal neo presidente, che ha anche mostrato come l'industria del farmaco sia in crescita in I ...