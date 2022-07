Il ‘Jova Beach Party 2022’ approda a Marina di Ravenna

(Di giovedì 7 luglio 2022) (Adnkronos) – A pochi giorni di distanza dal grande debutto del, che lo scorso weekend ha radunato a Lignano Sabbiadoro più di 60.000 persone, Jovanottidie regala al suo pubblico Oasi (Capitol Records Italy), quattro brani inediti più il nuovo singolo in radio ‘Sensibile all’estate’, da domani su tutte le piattaforme digitali, a comporre un nuovo capitolo del ‘Disco del sole’, un oggetto volante non identificato, uno streaming, una filosofia, ma soprattutto il flusso libero dei brani scritti dal cantante a due anni e mezzo di distanza da ‘La Nuova Era’ che pian piano danno forma al disco fisico e completo di prossima uscita. Oltre a ‘Sensibile all’estate’, ‘Oasi’ contiene quattro brani inediti tutti da ballare, ...

Ri - Party - Amo è il progetto ambientale nato dalla collaborazione tra ilParty , Intesa Sanpaolo e WWF Italia , con l'obiettivo di rendere i giovani, le scuole, le famiglie, le aziende e intere comunità, protagonisti della salvaguardia e del restauro della ...E' chiaro che, a Cerveteri, sono memoria storica per molti dei procedimenti che sono in itinere:Party, PRG e tutta la vicenda di Campo di Mare per fare degli esempi. Si tratta di tutti ... WWF difende ancora il Jova Beach Party: Meno impatto ambientale anche di eventi più piccoli