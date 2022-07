Il dilemma del petrolio russo | tra sanzioni e recessione

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 7 luglio 2022) Diceva il fisico Niels Bohr che è molto difficile fare previsioni, soprattutto sul futuro. Ed è particolarmente vero quando si tratta di prevedere il prezzo di un prodotto o di un titolo. Ma nel caso dell’incertezza è veramente enorme: le stime per la fine di quest’anno vanno da un calo a 65 dollari fino a un’impennata a quota 380 dollari al barile. Si tratta in entrambi i casi di scenari possibili e negativi, per quanto uno appaia più auspicabile dell’altro. La scorsa settimana, JpMorgan ha scioccato i mercati con un rapporto che ha stimato un aumento stratosferico del prezzo del greggio fino a 380 dollari al barile, nel caso in cui la Russia dovesse reagire con un blocco delle esportazioni all’introduzione di un price cap aldi cui si è discusso al G7. Il Cremlino è in una posizione fiscale solida e ...