Il Bari va in ritiro a Roccaraso e fa una sosta a Benevento (FOTO) (Di giovedì 7 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAltro che A16, come da tempo i tifosi napoletani scherniscono la proprietà azzurra che gestisce anche il Bari calcio. La squadra pugliese è partita nel primo pomeriggio alla volta di Roccaraso, dove suderà fino al 23 luglio per preparare al meglio e da neopromossa il campionato cadetto. Durante il tragitto, il pullman dei galletti dopo aver appunto abbandonato l'autostrada al casello di Benevento, ha fatto una sosta ristoro proprio alle porte del capoluogo sannita, prima di riprendere la marcia verso il comune abbruzzese. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

