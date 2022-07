I genitori di Andrea Mirabile, morto a 6 anni a Sharm el Sheikh, torneranno in Italia con un volo della Farnesina (Di giovedì 7 luglio 2022) L’Ambasciata d’Italia al Cairo e il Consolato Onorario a Sharm el Sheikh hanno ottenuto i permessi necessari per consentire alla compagnia assicurativa l’invio di un volo per riportare in Italia i due coniugi palermitani e la salma del loro figlio, Andrea Mirabile, morto a sei anni per quella che sembra essere un’intossicazione alimentare. Lo fanno sapere fonti della Farnesina. Oggi era circolato un appello della madre del piccolo, Rosalia Manosperti, in cui la donna – incinta di quattro mesi – chiedeva a tutte le istituzioni di attivarsi il prima possibile per farli tornare a casa. “Sono Rosalia Manosperti, è da sabato sono ricoverata insieme a mio marito nell’ospedale di ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 7 luglio 2022) L’Ambasciata d’al Cairo e il Consolato Onorario aelhanno ottenuto i permessi necessari per consentire alla compagnia assicurativa l’invio di unper riportare ini due coniugi palermitani e la salma del loro figlio,a seiper quella che sembra essere un’intossicazione alimentare. Lo fanno sapere fonti. Oggi era circolato un appellomadre del piccolo, Rosalia Manosperti, in cui la donna – incinta di quattro mesi – chiedeva a tutte le istituzioni di attivarsi il prima possibile per farli tornare a casa. “Sono Rosalia Manosperti, è da sabato sono ricoverata insieme a mio marito nell’ospedale di ...

