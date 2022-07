F1, Max Verstappen rivela: “Potrei smettere di correre nel 2028” (Di giovedì 7 luglio 2022) L’olandese Max Verstappen è pronto per una nuova sfida. Dopo Silverstone è la volta del Red Bull Ring e in Austria l’alfiere del Milton Keynes vuol dimenticare i problemi avuti con la RB18 nella corsa britannica e tornare alla vittoria. L’orange comanda con margine la classifica iridata piloti e Red Bull è sempre il riferimento tra i costruttori. L’intenzione è quella di imporsi sul tracciato di casa per il team e dimostrare il proprio valore nel confronto con la Ferrari, impostasi dopo circa tre mesi con lo spagnolo Carlos Sainz. Tuttavia, Max, in un’intervista rilasciata al De Telegraaf, è andato oltre. Le considerazione del campione del mondo 2021 hanno riguardato il futuro non immediato, ovvero la durata di carriera. Da questo punto di vista, il neerlandese ha dato una scadenza: “Nel 2028 Potrei ritirarmi. A quel punto sarò stato ... Leggi su oasport (Di giovedì 7 luglio 2022) L’olandese Maxè pronto per una nuova sfida. Dopo Silverstone è la volta del Red Bull Ring e in Austria l’alfiere del Milton Keynes vuol dimenticare i problemi avuti con la RB18 nella corsa britannica e tornare alla vittoria. L’orange comanda con margine la classifica iridata piloti e Red Bull è sempre il riferimento tra i costruttori. L’intenzione è quella di imporsi sul tracciato di casa per il team e dimostrare il proprio valore nel confronto con la Ferrari, impostasi dopo circa tre mesi con lo spagnolo Carlos Sainz. Tuttavia, Max, in un’intervista rilasciata al De Telegraaf, è andato oltre. Le considerazione del campione del mondo 2021 hanno riguardato il futuro non immediato, ovvero la durata di carriera. Da questo punto di vista, il neerlandese ha dato una scadenza: “Nelritirarmi. A quel punto sarò stato ...

Pubblicità

OA_Sport : #F1 Max Verstappen e l'addio alle corse: c'è l'annata e non si dovrebbe lasciare la Red Bull. Le parole dell'olande… - F1Spazio : TRA PRESENTE E FUTURO, MA SEMPRE AL MAX - jsainzlipa : Raga’ a me Max Verstappen sta palesemente sulle ???? però VOGLIAMO PARLARNE DEGLI OCCHI CHE HA - ____xSleezy : Anche Max Verstappen è rimasto incredulo da quanto ha combinato la Ferrari in regime di Safety Car nel Gran Premio… - susannaprt : complimenti a max verstappen per il suo secondo mondiale -