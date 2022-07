Ecdc, l’Europa torna in rosso scuro nella mappa dei contagi da Covid-19 (Di giovedì 7 luglio 2022) Elevato rischio di contagi da Coronavirus in praticamente tutta Europa. A misurarlo è l’Ecdc, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, che segnala quasi tutta in rosso scuro la mappa che assegna colori alle zone a secondi dell’incidenza di nuovi casi. Il rilevamento è basato sul tasso di notifica a 14 giorni ponderato in base all’adozione del vaccino nella regione. Diventano rosse scure anche alcune aree della Spagna, del Belgio e della Grecia, che nell’ultima rilevazione figuravano in arancione. Fanno eccezione stavolta solo la Vallonia (Belgio), una parte dell’Irlanda, la Slovenia e la Croazia, segnalate con un rosso più chiaro. Il rischio per la Germania non è stato registrato a causa dell’insufficienza dei dati. In Olanda, invece, il ... Leggi su open.online (Di giovedì 7 luglio 2022) Elevato rischio dida Coronavirus in praticamente tutta Europa. A misurarlo è l’, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, che segnala quasi tutta inlache assegna colori alle zone a secondi dell’incidenza di nuovi casi. Il rilevamento è basato sul tasso di notifica a 14 giorni ponderato in base all’adozione del vaccinoregione. Diventano rosse scure anche alcune aree della Spagna, del Belgio e della Grecia, che nell’ultima rilevazione figuravano in arancione. Fanno eccezione stavolta solo la Vallonia (Belgio), una parte dell’Irlanda, la Slovenia e la Croazia, segnalate con unpiù chiaro. Il rischio per la Germania non è stato registrato a causa dell’insufficienza dei dati. In Olanda, invece, il ...

