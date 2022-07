Ecco il probabile prezzo in Europa dello Xiaomi 12 Lite (Di giovedì 7 luglio 2022) Lo Xiaomi 12 Lite è già stato lanciato, anche se in un mercato diverso dal nostro, e adesso ci si chiede quanto potrebbe arrivare a costare in Europa: lo store rumeno Evomag e lo spagnolo Orange hanno fatto il punto della situazione per chiarirci un po’ le idee. Parliamo di 506 euro in Spagna e di circa 462 euro in Romania: la differenza non è abissale e ci può anche stare (fermo restando che tra i due modelli in esame sembrano esserci delle discrepanza tecniche, specie per quanto riguarda il comparto fotografico posteriore). Per quanto riguarda le specifiche tecniche, sono tutte pressoché confermate: schermo AMOLED da 6.55 pollici con risoluzione FHD+ e frequenza di refresh rate a 120Hz, processore Snapdragon 778G con scheda grafica Adreno 642L, 8GB di RAM (potrebbe esserci anche una versione con 6GB di RAM), 128GB di memoria ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 7 luglio 2022) Lo12è già stato lanciato, anche se in un mercato diverso dal nostro, e adesso ci si chiede quanto potrebbe arrivare a costare in: lo store rumeno Evomag e lo spagnolo Orange hanno fatto il punto della situazione per chiarirci un po’ le idee. Parliamo di 506 euro in Spagna e di circa 462 euro in Romania: la differenza non è abissale e ci può anche stare (fermo restando che tra i due modelli in esame sembrano esserci delle discrepanza tecniche, specie per quanto riguarda il comparto fotografico posteriore). Per quanto riguarda le specifiche tecniche, sono tutte pressoché confermate: schermo AMOLED da 6.55 pollici con risoluzione FHD+ e frequenza di refresh rate a 120Hz, processore Snapdragon 778G con scheda grafica Adreno 642L, 8GB di RAM (potrebbe esserci anche una versione con 6GB di RAM), 128GB di memoria ...

