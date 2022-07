Don Matteo 12 sesta puntata trama “Non commettere adulterio” | replica 7 luglio 2022 su Rai 1

Pubblicità

Maicol94816189 : @RaiUno Ma basta con Don Matteo ??????? mette la depressione questa serie???? Ma cose allegre no? Rimettete il Paradiso delle signore piuttosto. - DonVitoColoured : Giovedi sera rai 1 don Matteo 12 episodio 6 non commettere adulterio..poi arrivano i prof... su rai movie Under sus… - respiridicarta : don matteo fa cagare - littlemixftlodo : RT @DildoBaggjns: Il commissario Montalbano è una delle serie più sopravvalutare di sempre la storia è letteralmente sempre la stessa un po… - DildoBaggjns : Il commissario Montalbano è una delle serie più sopravvalutare di sempre la storia è letteralmente sempre la stessa… -

Piper Spettacolo Italiano

Raoul Bova nel ruolo diMassimo in '13' guarda le foto E le cartoline Instagram della loro vacanza non lascia dubbi. ' Chiedetemi se sono felice ' ha scritto lei in post social ...Ascolti tv mercoledì 6 luglio 2022: il pomeriggio Rai Uno:ha interessato 1.203.000 spettatori (11.9%) nel primo episodio e ne ha avuti 1.238.000 (15.3%) nel secondo. Rai Uno: Sei sorelle ... Don Matteo 8 repliche su Rai 1, cast completo e trama: il matrimonio di Giulio e Patrizia Il 7 luglio va in onda su Rai 1 il sesto episodio di Don Matteo 12: ecco tutte le anticipazioni della nuova puntata della fiction ...Per la prima serata in tv, giovedì 7 luglio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Don Matteo”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Non commettere adultero”: per Ines è arrivato il momento d ...