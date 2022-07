Di Maio entra in… Sala d’aspetto. Partite le grandi manovre al Centro (Di giovedì 7 luglio 2022) Alla fine l’incontro c’è stato. Tra il leader di Insieme per il futuro Luigi Di Maio, fresco di scissione dal Movimento 5 Stelle, e il grande federatore del nuovo Centro riformista. Quel Beppe Sala sindaco di Milano nel quale in molti già vedono il Messia del polo moderato che verrà. Alla fine l’incontro tra Luigi Di Maio e Beppe Sala c’è stato Sul tavolo il nodo del Tribunale dei brevetti, di cui il capoluogo lombardo vorrebbe ospitarela sede, che è stato più che altro la scusa per un faccia a faccia che aveva ben altro obiettivo: dare il via alle grandi manovre in vista delle prossime elezioni politiche. Poco più di un’ora e mezzo e bocche rigorosamente cucite. Ulteriore indizio che, a casa di Sala, a Brera, a tenere banco è stata soprattutto la ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 7 luglio 2022) Alla fine l’incontro c’è stato. Tra il leader di Insieme per il futuro Luigi Di, fresco di scissione dal Movimento 5 Stelle, e il grande federatore del nuovoriformista. Quel Beppesindaco di Milano nel quale in molti già vedono il Messia del polo moderato che verrà. Alla fine l’incontro tra Luigi Die Beppec’è stato Sul tavolo il nodo del Tribunale dei brevetti, di cui il capoluogo lombardo vorrebbe ospitarela sede, che è stato più che altro la scusa per un faccia a faccia che aveva ben altro obiettivo: dare il via allein vista delle prossime elezioni politiche. Poco più di un’ora e mezzo e bocche rigorosamente cucite. Ulteriore indizio che, a casa di, a Brera, a tenere banco è stata soprattutto la ...

