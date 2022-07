Covid, Ema: seconda dose booster per gli over 60 se i casi aumentano - Ipotesi vaccino annuale come per l'influenza (Di giovedì 7 luglio 2022) Secondo Marco Cavaleri il vaccino diventerebbe necessario non solo per le persone vulnerabili. Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali: contagi 100 volte superiori a quelli di un anno ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 7 luglio 2022) Secondo Marco Cavaleri ildiventerebbe necessario non solo per le persone vulnerabili. Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali: contagi 100 volte superiori a quelli di un anno ...

Pubblicità

AlexBazzaro : Covid, Ema: verso il via libera ai vaccini annuali. Il greenpass per antifluenzale. ?? #circoxovid - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 107.240 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore. Le vittime sono 94. L'Ema ipotizza un second… - MediasetTgcom24 : Covid, Ema: seconda dose booster per over 60 se i casi aumentano - mariolinocalcin : RT @AlexBazzaro: Covid, Ema: verso il via libera ai vaccini annuali. Il greenpass per antifluenzale. ?? #circoxovid - aprosopos_ : RT @dottorbarbieri: ?????? EMA: 1. A seconda dei dati, verso vaccini COVID annuali, come per influenza. 2. Se peggioramento scenario, RACCOM… -