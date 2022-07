«Cops - Una Banda di Poliziotti» arriva in chiaro su TV8 (Di giovedì 7 luglio 2022) Per la prima volta in chiaro, su TV8, arriva Cops – UNA Banda DI Poliziotti, una produzione originale Sky e Banijay Italia. La commedia, diretta da Luca Miniero, mette in fila un cast corale composto da Claudio Bisio,... Leggi su digital-news (Di giovedì 7 luglio 2022) Per la prima volta in, su TV8,– UNADI, una produzione originale Sky e Banijay Italia. La commedia, diretta da Luca Miniero, mette in fila un cast corale composto da Claudio Bisio,...

Pubblicità

TV8it : Grazie a #Cops - Una banda di poliziotti abbiamo capito precisamente dove vogliamo andare a vivere ?? Ci vediamo… - zazoomblog : Cops Una Banda di Poliziotti su Tv8 il 7 luglio arriva in chiaro la serie comedy con Claudio Bisio: trama prima pun… - SMSNEWSOFFICIAL : COPS – UNA BANDA DI POLIZIOTTI, per la prima volta in chiaro su TV8, giovedì 7 e 14 luglio, alle ore 21.15 -