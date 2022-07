Boom di contagi in Italia | Gimbe | “Mascherine fondamentali | rischiamo un lockdown di fatto”

(Di giovedì 7 luglio 2022) “C’è una crescita esponenziale dei, che non contabilizza il sommerso dei casi non dichiarati, quarte dosi al palo e con grande differenze regionali nelle coperture così si rischia di determinare undisu vari servizi, inclusi quelli turistici”. Sono queste le parole del presidenteNino Cartabellota. Covid in: “L'articolo Teleclubnotizie da Napoli e dall'

Pubblicità

HuffPostItalia : Gimbe: boom di contagi, mascherine fondamentali, rischiamo un lockdown di fatto - MagaMagaoz : RT @HuffPostItalia: Gimbe: boom di contagi, mascherine fondamentali, rischiamo un lockdown di fatto - emiliomagrini : RT @Sara_fromArda: Hanno paura di un boom di contagi al concerto dei Maneskin. Si sono vaccinati tutti e hanno paura di un boom di contagi!… - bulgi81 : @Claudia_CIau A febbraio, nel boom dei contagi non ho fatto tamponi perché stavo portando alla domenica la figlia g… - PatriziaNava2 : RT @Sara_fromArda: Hanno paura di un boom di contagi al concerto dei Maneskin. Si sono vaccinati tutti e hanno paura di un boom di contagi!… -

Aumento percentuale dei nuovianche in tutte le province, dal +11,1% di Cagliari al +120,7% di Sondrio. L'incidenza supera i 500 casi per 100mila abitanti in 103 province, di cui 38 ...Nell'ultima settimana si sono registrati quasi 600mila, contro i 384mila della settimana ... Articolo originale pubblicato su Money.it qui: Tornano le mascherine con ildi casi e ricoveri ...L'annuncio del ministro della Salute Roberto Speranza, che invita i più fragili a non aspettare per immunizzarsi. Intanto i contagi crescono ...I numeri parlano chiaro: del milione e centomila malati attuali, lo 0,03% è in terapia intensiva, lo 0,72% è ricoverato, e il 99,25% è in isolamento domiciliare.