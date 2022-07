Bob Dylan da record, una nuova versione di Blowin’ in the wind battuta all’asta per 1,7 milioni di euro (Di giovedì 7 luglio 2022) Il valore del brano di Bob Dylan Blowin’ in the wind è indubbiamente inestimabile, ma una cifra comunque record l’ha strappata la prima registrazione in studio del cantautore fatta dal 1962. Il brano è stato venduto da Christie’s a Londra per 1.482.000 sterline, equivalenti a 1.753.786,52 euro. Un ottimo risultato considerato che l’aspettativa era di venderlo per un prezzo tra le 600mila e il milione di sterline. A renderlo noto è la stessa casa d’asta. La versione in questione, autografata dal suo autore, Nobel per la letteratura nel 2016, era stata incisa sul nuovo formato di musica analogica Ionic Original e sviluppata dallo suo storico collaboratore Bone Burnett nella sua nuova società NeoFidelity. A realizzare il formato è stato lo stesso Burnett e si tratta di ... Leggi su open.online (Di giovedì 7 luglio 2022) Il valore del brano di Bobin theè indubbiamente inestimabile, ma una cifra comunquel’ha strappata la prima registrazione in studio del cantautore fatta dal 1962. Il brano è stato venduto da Christie’s a Londra per 1.482.000 sterline, equivalenti a 1.753.786,52. Un ottimo risultato considerato che l’aspettativa era di venderlo per un prezzo tra le 600mila e il milione di sterline. A renderlo noto è la stessa casa d’asta. Lain questione, autografata dal suo autore, Nobel per la letteratura nel 2016, era stata incisa sul nuovo formato di musica analogica Ionic Original e sviluppata dallo suo storico collaboratore Bone Burnett nella suasocietà NeoFidelity. A realizzare il formato è stato lo stesso Burnett e si tratta di ...

