Bernardeschi vola in Mls: accordo raggiunto con il Toronto (Di giovedì 7 luglio 2022) Dopo Giorgio Chiellini, che nei giorni scorsi ha firmato con i Los Angeles Fc, anche il suo ex compagno di squadra alla Juventus, Federico Bernardeschi vola in Mls. A 28 anni il centrocampista della Nazionale avrebbe trovato l’accordo con Il Toronto dove giocano già Insigne e Criscito. Bernardeschi vola in Mls: cosa manca per l’ufficialità? Dopo aver chiuso la sua esperienza alla Juventus, Bernardeschi ha deciso di lasciare l’Europa per giocare in campionato di livello inferiore. Dopo l’offerta dei giorni scorsi, i contatti sono proseguiti costantemente e presto dovrebbe arrivare la fumata bianca. Il club canadese sta aspettando di cedere Pozuelo e Salcedo, liberando un posto per questo che negli Stati Uniti vengono definiti Designated Player. Ovvero quei ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 7 luglio 2022) Dopo Giorgio Chiellini, che nei giorni scorsi ha firmato con i Los Angeles Fc, anche il suo ex compagno di squadra alla Juventus, Federicoin Mls. A 28 anni il centrocampista della Nazionale avrebbe trovato l’con Ildove giocano già Insigne e Criscito.in Mls: cosa manca per l’ufficialità? Dopo aver chiuso la sua esperienza alla Juventus,ha deciso di lasciare l’Europa per giocare in campionato di livello inferiore. Dopo l’offerta dei giorni scorsi, i contatti sono proseguiti costantemente e presto dovrebbe arrivare la fumata bianca. Il club canadese sta aspettando di cedere Pozuelo e Salcedo, liberando un posto per questo che negli Stati Uniti vengono definiti Designated Player. Ovvero quei ...

