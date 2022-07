Adl cerca il colpo ad effetto per entusiasmare i tifosi: più di una telefonata all’agente di Dybala (Di giovedì 7 luglio 2022) Il Napoli ha due preoccupazioni di mercato da risolvere. Una è relativa all’affondo della Juventus per Kalidou Koulibaly, l’altra è quella che riguarda il futuro di Victor Osimhen. E allora De Laurentiis sonda il nome altisonante per accendere l’entusiasmo dei tifosi. Ovvero Dybala. Lo scrive il Corriere della Sera. “Gli affondi della Juve (Koulibaly in primis) contribuiscono ad agitare le acque in casa Napoli, dove bisogna già gestire il caso Osimhen“. “Come reagirà De Laurentiis se gli verrà recapitata un’offerta da 100 milioni per Osimhen? Per non farsi trovare impreparato ha già sondato la disponibilità di un grande nome in grado di accendere l’entusiasmo dei tifosi. Non è un caso che negli ultimi giorni sia stata effettuata più di una telefonata all’entourage di Paulo Dybala. Attualmente a Miami, ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 7 luglio 2022) Il Napoli ha due preoccupazioni di mercato da risolvere. Una è relativa all’affondo della Juventus per Kalidou Koulibaly, l’altra è quella che riguarda il futuro di Victor Osimhen. E allora De Laurentiis sonda il nome altisonante per accendere l’entusiasmo dei. Ovvero. Lo scrive il Corriere della Sera. “Gli affondi della Juve (Koulibaly in primis) contribuiscono ad agitare le acque in casa Napoli, dove bisogna già gestire il caso Osimhen“. “Come reagirà De Laurentiis se gli verrà recapitata un’offerta da 100 milioni per Osimhen? Per non farsi trovare impreparato ha già sondato la disponibilità di un grande nome in grado di accendere l’entusiasmo dei. Non è un caso che negli ultimi giorni sia stata effettuata più di unaall’entourage di Paulo. Attualmente a Miami, ...

