Venditti De Gregori | il tour prosegue nei teatri dopo l’estate | le nuove date

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Sta per partire ilestivo di Francesco Dee Antonelloche proseguirà anche neiin autunno: leil grande successo di pubblico e critica ottenuto con il concerto allo Stadio Olimpico di Roma, FRANCESCO DEe ANTONELLOsaranno protagonisti di unestivo di oltre 20che partirà domani, giovedì 7 luglio, da Ferrara e vedrà i due artisti insieme sullo stesso palco accompagnati da un’unica band. A grande richiesta,, il& DE” proseguirà anche nei principalid’Italia. I biglietti per le ...

Per la prima volta da domani insieme Venditti & De Gregori protagonisti di un tour estivo di oltre 20 date lungo tutto il paese protagonisti di un tour estivo di oltre 20 date. Dopo il grande successo di pubblico e critica ottenuto con il concerto allo Stadio Olimpico di Roma. Francesco De Gregori e Antonello Venditti saranno protagonisti di un tour estivo di oltre 20 date che partirà domani, giovedì 7 luglio, da Ferrara e vedrà i due artisti insieme sullo stesso palco accompagnati da un'unica band.