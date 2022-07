Ultime Notizie – Vicesindaco Scavuzzo, ‘nuova sede Syngenta conferma ruolo strategico Milano’ (Di mercoledì 6 luglio 2022) “Sono molto contenta di confermare il ruolo strategico di Milano nel campo della ricerca e dell’innovazione e soprattutto di farlo in un contesto che ha così tanto che fare con l’agricoltura, che evidentemente è uno degli asset strategici per la nostra città, per la città metropolitana e per la regione tutta”. A dirlo in occasione dell’inaugurazione di ‘Milano Innovation Hub’, la nuova sede italiana di Syngenta, una delle aziende leader a livello globale nel settore dell’agricoltura, composta da Syngenta Crop Protection e Syngenta Seeds, è Anna Scavuzzo, vicesindaca e assessora all’Istruzione, con delega alla FoodPolicy, all’Agricoltura e ai rapporti con le comunità religiose del Comune di Milano. “Oggi ci troviamo a dover fare i conti con ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 6 luglio 2022) “Sono molto contenta dire ildi Milano nel campo della ricerca e dell’innovazione e soprattutto di farlo in un contesto che ha così tanto che fare con l’agricoltura, che evidentemente è uno degli asset strategici per la nostra città, per la città metropolitana e per la regione tutta”. A dirlo in occasione dell’inaugurazione di ‘Milano Innovation Hub’, la nuovaitaliana di, una delle aziende leader a livello globale nel settore dell’agricoltura, composta daCrop Protection eSeeds, è Anna, vicesindaca e assessora all’Istruzione, con delega alla FoodPolicy, all’Agricoltura e ai rapporti con le comunità religiose del Comune di Milano. “Oggi ci troviamo a dover fare i conti con ...

