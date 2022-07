Ultime Notizie – M5S, maggioranza eletti per uscita dal governo (Di mercoledì 6 luglio 2022) La maggioranza degli interventi di parlamentari M5S nel corso dell’assemblea congiunta con il leader Giuseppe Conte è per l’uscita dal governo, garantendo l’appoggio esterno. Lo riferiscono all’Adnkronos fonti presenti alla riunione. Molti gli “interventi di sostegno alla dura linea illustrata da Conte all’inizio e al contempo di insofferenza” verso l’esecutivo capitanato da Mario Draghi, viene inoltre spiegato. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 6 luglio 2022) Ladegli interventi di parlamentari M5S nel corso dell’assemblea congiunta con il leader Giuseppe Conte è per l’dal, garantendo l’appoggio esterno. Lo riferiscono all’Adnkronos fonti presenti alla riunione. Molti gli “interventi di sostegno alla dura linea illustrata da Conte all’inizio e al contempo di insofferenza” verso l’esecutivo capitanato da Mario Draghi, viene inoltre spiegato. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 132.274 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore. Le vittime salgono invece a 94. Il tasso… - Agenzia_Ansa : DATI COVID I Nelle ultime 24 ore 107.786 nuovi contagi e 72 morti #ANSA - Agenzia_Ansa : Sono 325 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, due in più rispetto a mercoledì. Gli ingressi giornalieri sono… - DaNotizie : RT @LeonardoPress1: Un ex soldato GROM addestra l’esercito ucraino. “Sapevo che stavo vedendo alcune delle ultime volte” - zazoomblog : Ultime Notizie – Wimbledon 2022 Nadal: “Non so come ho fatto…” - #Ultime #Notizie #Wimbledon #Nadal: -