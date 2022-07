Svezia | accoltellamento durante un evento politico | un morto Arrestato un 30enne neonazista

Leggi su open.online

(Di mercoledì 6 luglio 2022) In, almeno una persona è stata accoltellata a morte poco prima di unnel parco di Almedalen, nella città di Visby, sull’isola di Gotland. A renderlo noto è la polizia. Come riporta The Local, l’aggressore è un 33enne con legami con l’estrema destra svedese e, in particolare, con il gruppoNordic Resistance Movement. L’uomo è stato bloccato da un passante, un pensionato di 69 anni di nome Lars Reuterberg, e. La vittima, una donna di circa 60 anni, è morta all’ospedale di Visby dove era stata ricoverata con ferite al petto. Secondo le prime informazioni, i due non avevano alcun tipo di legame. L’aggressione è avvenuta proprio a pochi passi dal punto in cui Annie Lööf, leader del Partito di Centro, avrebbe dovuto tenere una conferenza stampa qualche minuto ...