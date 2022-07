Sparatoria a Milano:scarcerato rapper 24K, va ai domiciliari (Di mercoledì 6 luglio 2022) Passa dal carcere ai domiciliari Islam Abdel Karim, rapper 32enne noto come 'Kappa 24K', arrestato il 4 febbraio e condannato due giorni fa a 2 anni e 3 mesi per "detenzione e porto sulla pubblica via ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 6 luglio 2022) Passa dal carcere aiIslam Abdel Karim,32enne noto come 'Kappa 24K', arrestato il 4 febbraio e condannato due giorni fa a 2 anni e 3 mesi per "detenzione e porto sulla pubblica via ...

