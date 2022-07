Serie A 2022/2023, prima giornata: programma, date, orari e diretta tv (Di mercoledì 6 luglio 2022) Ci siamo: la prima giornata di Serie A 2022/2023 prende finalmente forma con gli anticipi e posticipi resi noti dalla Lega Calcio. In particolare, ecco di seguito il programma, le date, gli orari e le informazioni su diretta tv e streaming del turno inaugurale del nuovo campionato, con il palinsesto su Dazn e Sky che anche quest’anno sono le due emittenti che trasmetteranno le partite. Di seguito la programmazione completa, si gioca da sabato 13 agosto a lunedì 15 agosto a orari del tardo pomeriggio-sera. prima giornata SABATO 13 AGOSTO 18:30 Milan-Udinese (Dazn) 18:30 Sampdoria-Atalanta (Dazn e Sky) 20:45 Lecce-Inter (Dazn e Sky) 20:45 Monza-Torino (Dazn) DOMENICA ... Leggi su sportface (Di mercoledì 6 luglio 2022) Ci siamo: ladiprende finalmente forma con gli anticipi e posticipi resi noti dalla Lega Calcio. In particolare, ecco di seguito il, le, glie le informazioni sutv e streaming del turno inaugurale del nuovo campionato, con il palinsesto su Dazn e Sky che anche quest’anno sono le due emittenti che trasmetteranno le partite. Di seguito lazione completa, si gioca da sabato 13 agosto a lunedì 15 agosto adel tardo pomeriggio-sera.SABATO 13 AGOSTO 18:30 Milan-Udinese (Dazn) 18:30 Sampdoria-Atalanta (Dazn e Sky) 20:45 Lecce-Inter (Dazn e Sky) 20:45 Monza-Torino (Dazn) DOMENICA ...

