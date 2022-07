Sempre perfetti i Samsung Galaxy Note 20, ora con patch di luglio 2022 (Di mercoledì 6 luglio 2022) Gli ultimi smartphone Galaxy Note di Samsung stanno ricevendo un nuovo aggiornamento del firmware. Il Samsung Galaxy Note 20 5G sta adesso ricevendo la patch di sicurezza di luglio 2022 in diversi Paesi europei, tra cui Portogallo, Italia, Spagna e Romania. Come riportato da ‘SamMobile‘, il pacchetto è disponibile solo per il modello 5G in questi mercati, ma le versioni LTE e Ultra in Europa, come anche in altre parti del mondo, dovrebbero seguire l’esempio molto presto. L’aggiornamento per il Samsung Galaxy Note 20 porta il firmware alla versione N981BXXS4FVG1. Pare anche che Vodafone sia stato il primo operatore telefonico ad aggiornamento il Samsung ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 6 luglio 2022) Gli ultimi smartphonedistanno ricevendo un nuovo aggiornamento del firmware. Il20 5G sta adesso ricevendo ladi sicurezza diin diversi Paesi europei, tra cui Portogallo, Italia, Spagna e Romania. Come riportato da ‘SamMobile‘, il pacchetto è disponibile solo per il modello 5G in questi mercati, ma le versioni LTE e Ultra in Europa, come anche in altre parti del mondo, dovrebbero seguire l’esempio molto presto. L’aggiornamento per il20 porta il firmware alla versione N981BXXS4FVG1. Pare anche che Vodafone sia stato il primo operatore telefonico ad aggiornamento il...

