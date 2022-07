Salini (Webuild): 'Un piano per dissalare l'acqua del mare' (Di mercoledì 6 luglio 2022) Roma, 6 lug. (Adnkronos) - Si chiama 'acqua per la vita' ed è il progetto di Webuild per la costruzione di deSalinizzatori che producano acqua potabile dall'acqua del mare: una proposta che intende rimediare al drammatico fabbisogno idrico in modo stabile e strutturale, allineando l'Italia agli standard dei paesi che hanno già investito in impianti di dissalazione. Una soluzione che "risolverebbe il problema in brevissimo tempo e una spesa piuttosto ridotta, 2-3 miliardi di euro: creare impianti di deSalinizzazione nelle zone dove c'è carenza di acqua e in due anni risolviamo alla radice il problema. Abbiamo il know how", spiega Pietro Salini, amministratore delegato di Webuild, al Corriere della Sera. "Ci mettiamo a ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 6 luglio 2022) Roma, 6 lug. (Adnkronos) - Si chiama 'per la vita' ed è il progetto diper la costruzione di dezzatori che producanopotabile dall'del: una proposta che intende rimediare al drammatico fabbisogno idrico in modo stabile e strutturale, allineando l'Italia agli standard dei paesi che hanno già investito in impianti di dissalazione. Una soluzione che "risolverebbe il problema in brevissimo tempo e una spesa piuttosto ridotta, 2-3 miliardi di euro: creare impianti di dezzazione nelle zone dove c'è carenza die in due anni risolviamo alla radice il problema. Abbiamo il know how", spiega Pietro, amministratore delegato di, al Corriere della Sera. "Ci mettiamo a ...

Pubblicità

LocalPage3 : Salini (Webuild): 'Un piano per dissalare l'acqua del mare' - ilbisa2 : Siccità, la ricetta di Salini (WeBuild): “Dissalatori in tutto il paese. Partiamo da Genova” - TgrRaiLiguria : Intervista con l'Ad di #Webuild, a #Genova in visita ai cantieri del #TerzoValico #IoSeguoTgr - AnsaLiguria : Diga Genova: Salini, Webuild è pronta a risolvere i problemi. Sono tecnici e di costi, ma vogliamo fare il lavoro… - BabboleoNews : Diga di #Genova, possibile svolta: l'ad di #Webuild, Pietro Salini, ha ribadito che il gruppo è interessato all'ope… -