Roma, vasto incendio rade al suolo un deposito di legname (Di mercoledì 6 luglio 2022) Roma – I Vigili del fuoco di Bracciano e Cerveteri sono stati impegnati nella serata di ieri in un grande incendio di deposito legname su via Braccianese Claudia nel comune di Roma. Il vasto fronte di fuoco oltre ad interessare il legname presente sul piazzale ha coinvolto i numerosi macchinari e mezzi meccanici come trattori, nastri trasportatori ed automezzi. In sinergia con il personale Vvf sul posto sono accorsi anche i volontari della protezione civile che, grazie a moduli antincendio e una autobotte, sono riusciti a circoscrivere l’incendio. Le operazioni di spegnimento sono andati avanti per ore. Sul posto per i rilievi del caso sono intervenuti anche i Carabinieri ed il personale sanitario del 118. Il Faro online – Clicca ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 6 luglio 2022)– I Vigili del fuoco di Bracciano e Cerveteri sono stati impegnati nella serata di ieri in un grandedisu via Braccianese Claudia nel comune di. Ilfronte di fuoco oltre ad interessare ilpresente sul piazzale ha coinvolto i numerosi macchinari e mezzi meccanici come trattori, nastri trasportatori ed automezzi. In sinergia con il personale Vvf sul posto sono accorsi anche i volontari della protezione civile che, grazie a moduli ante una autobotte, sono riusciti a circoscrivere l’. Le operazioni di spegnimento sono andati avanti per ore. Sul posto per i rilievi del caso sono intervenuti anche i Carabinieri ed il personale sanitario del 118. Il Faro online – Clicca ...

