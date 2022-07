Roma, Frattesi ora scalpita. Domani possibile accelerata | Primapagina (Di mercoledì 6 luglio 2022) 2022-07-06 20:30:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di Calciomercato.com: Sogna Roma, anche se l’afa di questi giorni porterebbe altrove. Davide Frattesi si allena al Mapei insieme a Berardi e compagni, ma appena finita la seduta corre al telefono per vedere se ci sono novità. La Roma gli ha promesso di riportarlo a casa e il centrocampista sognava di potersi aggregare al gruppo di Mourinho già ieri. La trattativa col Sassuolo però si è rivelata più dura del previsto. Tiago Pinto considera troppi i 35 milioni proposti come base da Carnevali. E ai quali vanno ovviamente sottratti il 30% di sconto inerenti alla percentuale di incasso in caso di vendita altrove e l’inserimento di un paio di giovani della Primavera giallorossa. DISTANZA – La distanza si è assottigliata in questi giorni ma ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 6 luglio 2022) 2022-07-06 20:30:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di Calciomercato.com: Sogna, anche se l’afa di questi giorni porterebbe altrove. Davidesi allena al Mapei insieme a Berardi e compagni, ma appena finita la seduta corre al telefono per vedere se ci sono novità. Lagli ha promesso di riportarlo a casa e il centrocampista sognava di potersi aggregare al gruppo di Mourinho già ieri. La trattativa col Sassuolo però si è rivelata più dura del previsto. Tiago Pinto considera troppi i 35 milioni proposti come base da Carnevali. E ai quali vanno ovviamente sottratti il 30% di sconto inerenti alla percentuale di incasso in caso di vendita altrove e l’inserimento di un paio di giovani della Primavera giallorossa. DISTANZA – La distanza si è assottigliata in questi giorni ma ...

