(Di mercoledì 6 luglio 2022) ... mentre tra il 2020 e il 2022, in quanto socio di Gruppo Sae, ha partecipato all'acquisizione da Gedi dei quotidiani quotidiani Il Tirreno, La Nuova Ferrara, Gazzetta di Modena e Gazzetta di Reggio , ...

... ePrice ha gradualmente consolidato la sua brand awareness fino ad attestarsi tra i leader nella vendita online di elettronica', commenta Roberto Panfili, Co - founder e Coo di. 'Questa ...... e' stato acquistato attraverso PB Online S.r.l., societa' costituita nel mese di maggio 2022 e che sara' partecipata e gestita pariteticamente con Riba Mundo Tecnologia, con cuiha ... Portobello perfeziona l'acquisto di ePrice e rafforza l'offerta ecommerce Portobello, fondata a Roma nel 2016 opera attraverso 3 business unit attive nei settori media & advertising, retail e B2b. Il deal sarà perfezionato con il supporto economico e operativo della ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Balzo in Borsa di Eprice dopo l'aggiudicazione a Portobellodel ramo d'azienda marketplace della società di e-commerce che comprende il portale eprice.it. Le quotazioni ...