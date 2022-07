Nicolas Vaporidis | nuovo reality per lui? La verità

Leggi su formatonews

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Dopo la vittoria all’Isola dei Famosi,sarebbe pronto per un? Da non credere, vediamo insieme lasulla questione. L’Isola dei Famosi si è conclusa di circa qualche settimana, ma i nostri naufraghi continuano ad essere al centro dei riflettori. Uno dei concorrenti più amati è stato sicuramente. Il pubblico si è affezionato moltissimo a, tanto da fargli vincere il: pronto per un? Ecco le sue paroleOraè finalmente tornato in Italia per riabbracciare la sua famiglia e soprattutto per mettere qualcosa sotto ai denti. Grazie alla ...