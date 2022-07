Monza, per l’attacco si valuta un ex Manchester City! (Di mercoledì 6 luglio 2022) Il Monza resta una delle squadre più attive in questa prima fase del calciomercato. Dopo aver preso Ranocchia, Carboni, Cragno e Sensi, nelle ultime ore è spuntato un nome nuovo, per quanto riguarda il reparto offensivo. Infatti Galliani e Berlusconi starebbero valutando un profilo di lusso che rafforzerebbe notevolmente l’attacco: si tratta di Edin Dzeko. Il bosniaco è in uscita dall’Inter e potrebbe presto diventare un’idea concreta per brianzoli. Lo riporta Tuttosport. Dzeko Inter Monza Galliani era già stato vicino all’acquisto di Edin Dzeko già ai tempi del Milan, quando il bosniaco vestiva la maglia del Wolfsburg. A distanza di anni i due potrebbero finalmente trovarsi. I numeri dell’ex Roma con la maglia dell’Inter, sono tutt’altro che negativi, eppure in casa nerazzurra c’è la volontà di sfoltire il ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 6 luglio 2022) Ilresta una delle squadre più attive in questa prima fase del calciomercato. Dopo aver preso Ranocchia, Carboni, Cragno e Sensi, nelle ultime ore è spuntato un nome nuovo, per quanto riguarda il reparto offensivo. Infatti Galliani e Berlusconi starebberondo un profilo di lusso che rafforzerebbe notevolmente: si tratta di Edin Dzeko. Il bosniaco è in uscita dall’Inter e potrebbe presto diventare un’idea concreta per brianzoli. Lo riporta Tuttosport. Dzeko InterGalliani era già stato vicino all’acquisto di Edin Dzeko già ai tempi del Milan, quando il bosniaco vestiva la maglia del Wolfsburg. A distanza di anni i due potrebbero finalmente trovarsi. I numeri dell’ex Roma con la maglia dell’Inter, sono tutt’altro che negativi, eppure in casa nerazzurra c’è la volontà di sfoltire il ...

