Milan, dalla Francia: Diallo apre all'addio al PSG (Di mercoledì 6 luglio 2022) Abdou Diallo vuole lasciare il PSG in estate: lo assicura RMC Sport, spiegando però che il club parigino ha richieste economiche importanti.... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 6 luglio 2022) Abdouvuole lasciare il PSG in estate: lo assicura RMC Sport, spiegando però che il club parigino ha richieste economiche importanti....

Pubblicità

SkySport : ULTIM'ORA MERCATO MILAN, OFFERTA DA 20 MILIONI+BONUS PER DE KETELAERE Il Bruges vuole di più. Concorrenza dalla Pre… - AntoVitiello : ??? C'è l'accordo! #Maldini ancora nella sede del #Milan (ore 21.30) dopo una lunga giornata insieme agli avvocati:… - capuanogio : L'accordo è un compromesso: le richieste di #Maldini considerate irricevibili dalla società che ha voluto, però, ev… - Frances54325203 : RT @saIva___: Ci sono milanisti che ormai sperano quasi che il Milan compri gente di 36 anni dalla C invece che uno Ziyech ad esempio solo… - mgpg07 : RT @saIva___: Ci sono milanisti che ormai sperano quasi che il Milan compri gente di 36 anni dalla C invece che uno Ziyech ad esempio solo… -