(Di mercoledì 6 luglio 2022) (Adnkronos) – “Conoscevo già quello che questo centro fa, però vederlo lo ha raffigurato plasticamente in maniera ancora più efficace ed è uno degli elementi che sottolinea quanto vi sia di rapporto intensissimo, stretto, tra i nostri due Paesi, della quantità di legami che vi sono tra Mozambico e Italia. Grazie per quanto fate, grazie per quello che è stato fatto e verrà fatto ulteriormente, qui nel centro, anche muovendosi nelle zone rurali. Complimenti e grazie, è unal Mozambico, all’Italia e”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, visitando ail Centro Dream di Zimpeto della Comunità di. “È una delle forme di collaborazione più piene -ha insistito il Capo dello Stato- più evidenti, più interessanti tra i nostri Paesi che ha ...

Pubblicità

Quirinale : #Maputo, il Presidente #Mattarella ???? incontra il Presidente della Repubblica del #Mozambico Filipe Jacinto #Nyusi… - Quirinale : Il Presidente #Mattarella ???? arriva all’aeroporto di #Maputo per l’inizio della Visita Di Stato nella Repubblica de… - Quirinale : #Mattarella: avrei voluto visitare Maputo due anni addietro, ma la pandemia ha costretto a ritardare questo incontr… - infoitinterno : Mattarella a Maputo: 'Da Sant'Egidio contributo all'umanità' - HakulinenMaria : RT @Quirinale: #Maputo, il Presidente #Mattarella ???? incontra il Presidente della Repubblica del #Mozambico Filipe Jacinto #Nyusi ???? https:… -

la Repubblica

Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, visitando ail Centro Dream di Zimpeto della Comunità di Sant'Egidio . "È una delle forme di collaborazione più piene - ha ...Lo afferma Sergionel palazzo presidenziale di. 'Ci sono Paesi che non si impegnano. Occorre richiamare tutti a assumere impegni ulteriori'. 'E' chiaro che con queste temperature ci ... Maputo, Mattarella ricorda il piroscafo affondato nel '42 dai tedeschi: "L'Italia non dimentica il soccorso dei mozambicani" A parlare della tragedia della Marmolada è anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che lancia un allarme sul cambiamento climatico.Draghi, Mattarella, Casellati: tutti in missione per assicurarsi nuovi rifornimenti di energia. Il premier da Erdogan anche per il nodo migranti: "Italia accogliente, ma ora siamo al limite" ...